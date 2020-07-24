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24 июля 08:23
автор: Юрий Нечаев

Майкл Оуэн: Каждый раз, когда Клопп открывает рот, я не могу перестать слушать

Контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что он восхищен главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

«Многим трудно меня впечатлить, но каждый раз, когда этот парень открывает рот, я не могу перестать слушать. Он великолепен.

Клуб, город — все приняли его, а он принял их в ответ. Клопп — это все, что нужно «Ливерпулю» сейчас и в будущем. Вопрос только в том, как долго он сможет продолжать в том же духе. Сколько еще трофеев выиграет «Ливерпуль»?

Убежден, что после короткого отпуска он задастся вопросом, как защитить чемпионство», — цитирует Оуэна Goal.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда провела 262 матча, одержала 160 побед, потерпела 45 поражений и 57 раз сыграла вничью.

В 2019 году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а в этом сезоне, впервые за 30 лет, мерсисайдцы стали чемпионами Англии.

источник: Goal.com
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