Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России

РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Главным арбитром назначен Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев, резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе, судья ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Алексей Стипиди.
⚡️Арбитры на финал Олимп-Кубка России. pic.twitter.com/Ox8gIoAOdm— РФС (@rfsruofficial) July 24, 2020
Напомним, финал Кубка России «Зенит» - «Химки» состоится завтра, 25 июля, в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.