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24 июля 09:06
автор: Юрий Нечаев

Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России

Игра состоится 25 июля.

РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Главным арбитром назначен Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев, резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе, судья ВАР — Михаил Вилков, АВАР — Алексей Стипиди.

Напомним, финал Кубка России «Зенит» - «Химки» состоится завтра, 25 июля, в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

источник: РФС
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