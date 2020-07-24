РПЛ открыла голосование на лучший гол июля (видео)

РПЛ запустила голосование на лучший гол июля.
Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.
В список номинантов попали Джордан Ларссон (26-й тур, «Спартак» — «Тамбов»), Даниил Уткин (26-й тур, «Зенит» — «Краснодар»), Денис Попович (27-й тур, «Арсенал» — «Крылья Советов»), Эрик Бикфалви (29-й тур, «Урал» — «Арсенал»), Роман Зобнин (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Александр Соболев (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Реми Кабела (30-й тур, «Краснодар» — «Ахмат»), Иван Обляков (30-й тур, ЦСКА — «Тамбов»).
💥 Пришло время выбрать лучший гол июля в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/oIMueKgcMQ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020
📊 Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР. pic.twitter.com/S2qc7ZH9LC