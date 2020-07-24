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24 июля 09:33
автор: Юрий Нечаев

РПЛ открыла голосование на лучший гол июля (видео)

Чемпионат России завершился 22 июля.

РПЛ запустила голосование на лучший гол июля.

Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.

В список номинантов попали Джордан Ларссон (26-й тур, «Спартак» — «Тамбов»), Даниил Уткин (26-й тур, «Зенит» — «Краснодар»), Денис Попович (27-й тур, «Арсенал» — «Крылья Советов»), Эрик Бикфалви (29-й тур, «Урал» — «Арсенал»), Роман Зобнин (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Александр Соболев (29-й тур, «Спартак» — «Ахмат»), Реми Кабела (30-й тур, «Краснодар» — «Ахмат»), Иван Обляков (30-й тур, ЦСКА — «Тамбов»).

Победителя совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

источник: РПЛ
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