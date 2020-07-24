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24 июля 09:51

«Химки» проэкзаменуют команду Виктора Булатова

После финала Кубка России химчане сразятся с ФК «Красный».

28 июля в Москве на стадионе «Янтарь» состоится контрольный матч между подмосковными «Химками» и смоленской командой «Красный». На этой игре будут тестировать работу системы VAR, сообщает газета «Рабочий путь».

Для дружины Сергея Юрана эта встреча станет первой в рамках подготовки к следующему сезону. Его «Химки» должны провести в РПЛ. Ранее, 25 июля, химчане в Екатеринбурге сыграют финальный матч Кубка России против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Красный», представляющий Смоленскую область, тренирует экс-хавбек «Спартака» Виктор Булатов. Смоленские «волки» готовятся к дебютному сезону в ПФЛ. Ранее «Красный» провел два гостевых спарринга – против брянского «Динамо» (0:0) и «Калуги» (4:1).

источник: «Рабочий Путь»
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