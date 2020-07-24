«Локомотив» - «Спартаку»: Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков

Московские «Локомотив» и «Спартак» обменялись колкостями в Twitter.

На официальной странице «железнодорожников» не появлялось новых записей с 15 июля. «Спартак» предположил, что страница красно-зеленых взломана.

«По взломам — к «Локомотиву», у нас все красиво», — говорится в Twitter красно-белых.

Сегодня Twitter «Локо» «ожил» сообщив, что все аккаунты были заблокированы, и едко ответив «Спартаку».

«Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков», — написал «Локомотив».

Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков 😉 https://t.co/uTuZgeouGm — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020

Напомним, в завершившемся чемпионате РПЛ красно-зеленые заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

«Спартак» закончил первенство страны на седьмом месте и вылетел в полуфинале Кубка России, оставшись, таким образом, без еврокубков на следующий сезон.