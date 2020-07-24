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24 июля 10:24
автор: Юрий Нечаев

РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера июля

Чемпионат России завершился 22 июля.

РПЛ запустила голосование на звание лучшего тренера по итогам июля.

На приз претендуют Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»).

Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.

Победителя совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

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