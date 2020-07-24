РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера июля

РПЛ запустила голосование на звание лучшего тренера по итогам июля.
На приз претендуют Сергей Семак («Зенит»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Подпалый («Арсенал») и Леонид Слуцкий («Рубин»).
⚡ Выбираем лучшего тренера месяца— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020
Отдайте свой голос за лучшего наставника июля в #ТинькоффРПЛ: https://t.co/ajvJcMA9vl
📊 В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/ccSriVq9vU
Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.