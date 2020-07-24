Погребняк покидает «Урал»

«Урал» объявил о том, что нападающий Павел Погребняк покидает клуб.
Контракт форварда истек и продлен не будет, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в 2018 году. В 33 матчах за клуб он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
Спасибо за игру! Павел Погребняк покидает #ФКУрал— ФК Урал (@FCURAL) July 24, 2020
Благодарим Павла за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле!
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