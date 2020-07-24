Погребняк покидает «Урал»

«Урал» объявил о том, что нападающий Павел Погребняк покидает клуб.

Контракт форварда истек и продлен не будет, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в 2018 году. В 33 матчах за клуб он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.