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24 июля 11:16
автор: Юрий Нечаев

Павел Погребняк: Я очень рад, что был частью «Урала» на протяжении двух лет

Нападающий провел за клуб 33 матча.

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк, у которого закончился контракт с клубом, попрощался с болельщиками.

«Уважаемые болельщики «Урала»! Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за вашу поддержку! Я получал удовольствие от игры за «Урал» и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Сейчас я покидаю команду, но всегда буду переживать за ребят, с которыми выходил на поле в оранжевой форме! Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город!» - цитирует футболиста пресс-служба екатеринбуржцев.

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в 2018 году. В 33 матчах за клуб он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

36-летний нападающий, поигравший за многие российский клубы, в составе «Зенита» выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России, а в составе «Тосно» - Кубок страны.

В Европе Погребняк выступал за «Штутгарт», «Рединг» и «Фулхэм».

источник: ФК «Урал»
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