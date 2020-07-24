Хаверц согласовал условия личного контракта с «Челси»

Полузащитник «Байера» Кайл Хаверц близок к переходу в лондонский «Челси».

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, руководство лондонцев договорилось с игроком по условиям личного контракта.

Источник сообщает, что соглашение будет заключено до 2025 года, а зарплата игрока составит восемь миллионов евро в год.

«Челси» и «Байеру» осталось договориться между собой о стоимости трансфера.

21-летний Хаверц в текущем сезоне провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.