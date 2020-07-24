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24 июля 11:54
автор: Юрий Нечаев

Хаверц согласовал условия личного контракта с «Челси»

Соглашение игрока с «Байером» истекает в июне 2022 года.

Полузащитник «Байера» Кайл Хаверц близок к переходу в лондонский «Челси».

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, руководство лондонцев договорилось с игроком по условиям личного контракта.

Источник сообщает, что соглашение будет заключено до 2025 года, а зарплата игрока составит восемь миллионов евро в год.

«Челси» и «Байеру» осталось договориться между собой о стоимости трансфера.

21-летний Хаверц в текущем сезоне провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

В послужном списке игрока семь игр и один забитый мяч в футболке сборной Германии.

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