Президент «Урала»: Думаю, Погребняку нужно завершать карьеру

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение не продлевать контракт с Павлом Погребняком.

«У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать карьеру. Но это мое мнение, он сам решит.

Павел очень хороший человек. Хочется поблагодарить его», - цитирует Иванова ТАСС.

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в 2018 году. В 33 матчах за клуб он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

36-летний нападающий, поигравший за многие российский клубы, в составе «Зенита» выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России, а в составе «Тосно» - Кубок страны.