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24 июля 12:03
автор: Юрий Нечаев

Президент «Урала»: Думаю, Погребняку нужно завершать карьеру

Нападающий провел за клуб 33 матча.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение не продлевать контракт с Павлом Погребняком.

«У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать карьеру. Но это мое мнение, он сам решит.

Павел очень хороший человек. Хочется поблагодарить его», - цитирует Иванова ТАСС.

Погребняк перешел в «Урал» из «Тосно» в 2018 году. В 33 матчах за клуб он забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

36-летний нападающий, поигравший за многие российский клубы, в составе «Зенита» выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России, а в составе «Тосно» - Кубок страны.

В Европе Погребняк выступал за «Штутгарт», «Рединг» и «Фулхэм».

источник: ТАСС
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