Азмун, Чалов и Влашич вошли в число претендентов на звание лучшего игрока июля в РПЛ (видео)

РПЛ запустила голосование на звание лучшего игрока по итогам июля.
На приз претендуют Сердар Азмун (»Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг (»Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА) и Евгений Луценко (»Арсенал»).
🌟 Кто стал лучшим игроком июля? Настало время выбирать: https://t.co/132WGvKM7R— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 24, 2020
📊 В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/c19ueEyIvf
Отдать свой голос можно на официальной странице лиги ВКонтакте.