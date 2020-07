Журналисты признали Хендерсона лучшим футболистом сезона в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком года в АПЛ по версии ассоциации футбольных журналистов.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

🥇 Jordan Henderson is the 12th different Liverpool player to win the FWA Footballer of the Year award



📊 This award has gone to players from Liverpool 14 times overall, 5 more than the next highest clubs (Man Utd & Tottenham, both 9) pic.twitter.com/VroYvoD35v