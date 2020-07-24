Рыжиков не планирует завершать карьеру

39-летний голкипер Сергей Рыжиков, у которого закончился контракт с самарскими «Крыльями Советов, не хочет завершать карьеру.

«Сергей будет продолжать карьеру, он не хочет заканчивать. Сейчас ищем варианты для него. Мы не летаем в облаках и понимаем, что для многих клубов возраст вратаря, а не его мастерство, становится проблемой», - приводит Sport24 слова представителя вратаря Алексея Сафонова.

Агент отметил, что об интересе клубов РПЛ пока говорить не стоит. Если трудоустроиться в России не получится, то для Рыжикова будут искать вариант заграницей.

После сезона-2019/20 Рыжиков ушел из «Крыльев Советов», которые вылетели в ФНЛ.