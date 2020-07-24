ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 июля 13:00
автор: Кирилл Трофименко

Рыжиков не планирует завершать карьеру

Если у вратаря не будет вариантов в РПЛ, он может уехать заграницу.

39-летний голкипер Сергей Рыжиков, у которого закончился контракт с самарскими «Крыльями Советов, не хочет завершать карьеру.

«Сергей будет продолжать карьеру, он не хочет заканчивать. Сейчас ищем варианты для него. Мы не летаем в облаках и понимаем, что для многих клубов возраст вратаря, а не его мастерство, становится проблемой», - приводит Sport24 слова представителя вратаря Алексея Сафонова.

Агент отметил, что об интересе клубов РПЛ пока говорить не стоит. Если трудоустроиться в России не получится, то для Рыжикова будут искать вариант заграницей.

После сезона-2019/20 Рыжиков ушел из «Крыльев Советов», которые вылетели в ФНЛ.

источник: Sport24
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Samsung Galaxy Note20 Ultra может стать портативной игровой консолью«Тамбов» опроверг информацию об обращениях в суды из-за долгов по зарплатеВ сети появились первые снимки нового флагмана XiaomiВнезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеКокорин прокомментировал возможный переход в "Спартак"Румынка, о которой мечтает весь мир
Крицюк – болельщикам «Краснодара»: Продолжайте болеть за свой клуб, ему нужна ваша поддержка
Голкипер провел за «быков» 72 матча.
24.07.2020 13:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рыжиков не планирует завершать карьеру
Если у вратаря не будет вариантов в РПЛ, он может уехать заграницу.
24.07.2020 13:00
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Журналисты признали Хендерсона лучшим футболистом сезона в АПЛ
Игрок стал 14-м футболистом «Ливерпуля», получившим почетную награду.
24.07.2020 12:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» может летом расстаться с 12 игроками
Каталонский клуб планирует таким образом освежить свой состав.
24.07.2020 12:25
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Азмун, Чалов и Влашич вошли в число претендентов на звание лучшего игрока июля в РПЛ (видео)
22 июля был сыгран последний тур в чемпионате России.
24.07.2020 12:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент «Урала»: Думаю, Погребняку нужно завершать карьеру
Нападающий провел за клуб 33 матча.
24.07.2020 12:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хаверц согласовал условия личного контракта с «Челси»
Соглашение игрока с «Байером» истекает в июне 2022 года.
24.07.2020 11:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Павел Погребняк: Я очень рад, что был частью «Урала» на протяжении двух лет
Нападающий провел за клуб 33 матча.
24.07.2020 11:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Погребняк покидает «Урал»
Нападающий провел за клуб 33 матча.
24.07.2020 10:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ромеро хочет летом уйти из «Манчестер Юнайтед»
Контракт аргентинца с клубом истекает в июне 2021 года.
24.07.2020 10:35
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика