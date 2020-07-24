Финал Кубка России «разогреют» Валуев и группа Little Big

На нижнем ярусе трибуны С «Екатеринбург Арены» организаторы установят 150-метровую LED-систему, при помощи которой будет создана атмосфера праздника для болельщиков. Начнет предматчевую программу online-концерт, организованный совместно с «Авторадио». В эфире прозвучат хиты от групп Little Big, «Дискотека Авария», Zivert, «Танцы Минус» и «Смысловые Галлюцинации».

В подключениях к Zoom-комнатам примут участие чемпион мира по боксу Николай Валуев и 4-кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Во время самого матча картинка из Zoom-комнат с фанатами «Зенита» и «Химок» будет выводиться на LED-систему. Таким образом, болельщики, находящиеся в тысячах километров от места проведения финала, смогут увидеть себя в телевизионном эфире и поделиться своими эмоциями со зрителями, которые будут непосредственно присутствовать на трибунах.

Начало онлайн-концерта и коммуникации с болельщиками в Zoom-комнатах - в 18.00 (мск). Стартовый свисток финала прозвучит в 19.00.