Дюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лиги

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не предпринимал действий по предотвращению расширения Премьер-лиги.

«Я этот вопрос обсуждал с Прядкиным (президентом РПЛ). Но я не звонил в клубы и не убеждал не поддержать расширение. Что касается клубов, которые покидают РПЛ, но хотели бы остаться в лиге — это решение было бы неправильным, оно нарушает спортивный принцип», - заявил Дюков.

Он отметил, что пандемия коронавируса стала форсмажором. Но два клуба покинули РПЛ по спортивному принципу, как и должно быть. При этом клубы ФНЛ не отказались от повышения в классе. По мнению Дюкова, другое решение принимать было нельзя.