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24 июля 17:24
автор: Кирилл Трофименко

Дюков: РФС не убеждал клубы РПЛ выступить против расширения лиги

23 июля на общем собрании клубы проголосовали против увеличения числа участников до 18-ти в чемпионате России в следующем сезоне.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не предпринимал действий по предотвращению расширения Премьер-лиги.

«Я этот вопрос обсуждал с Прядкиным (президентом РПЛ). Но я не звонил в клубы и не убеждал не поддержать расширение. Что касается клубов, которые покидают РПЛ, но хотели бы остаться в лиге — это решение было бы неправильным, оно нарушает спортивный принцип», - заявил Дюков.

Он отметил, что пандемия коронавируса стала форсмажором. Но два клуба покинули РПЛ по спортивному принципу, как и должно быть. При этом клубы ФНЛ не отказались от повышения в классе. По мнению Дюкова, другое решение принимать было нельзя.

источник: «Советский спорт»
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