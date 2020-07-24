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24 июля 17:57
автор: Кирилл Трофименко

Ещенко оштрафован на 100 тыс. рублей, Слуцкий — на 200 тысяч

Ранее Ещенко был оштрафован на 50 тыс. рублей за оскорбительное поведение и дисквалифицирован на три матча Кубка России за поведение в матче с «Зенитом».

КДК РФС оштрафовал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко и главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Футболист наказан штрафом в 100 тыс. рублей за нарушение регламента. Специалист оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение раздела 3 регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России.

Кроме того, за нарушение регламента оштрафован на 300 тыс. рублей и «Рубин». Такие наказания вынесены после матча в Казани, где «Рубин» принимал «Спартак» (1:2).

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