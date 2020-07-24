Данил Круговой попрощался с «Уфой». Его контракт с клубом заканчивается 31 июля, а затем 22-летний левый защитник получит статус свободного агента.

«Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа», были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь, – написал Круговой в инстаграме. – Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и жизни. Желаю «Уфе» большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщика, как можно чаще. Спасибо за все Уфа. Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг».