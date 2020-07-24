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24 июля 18:20
автор: Виктор Шарафудинов

Круговой попрощался с «Уфой»

В минувшем сезоне защитник сыграл 12 матчей в РПЛ.

Данил Круговой попрощался с «Уфой». Его контракт с клубом заканчивается 31 июля, а затем 22-летний левый защитник получит статус свободного агента.

«Всем привет. Прошло ровно два года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа», были взлёты и падения, но мы достойно прошли этот путь, – написал Круговой в инстаграме. – Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков, руководство клуба, административный штаб, медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и жизни. Желаю «Уфе» большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщика, как можно чаще. Спасибо за все Уфа. Увидимся на зелёных полях. Ваш Круг».

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Всем привет . Прошло ровно 2 года с начала моего пути в футбольном клубе «Уфа» , были взлёты и падения , но мы достойно прошли этот путь . Хочу поблагодарить своих коллег, болельщиков , руководство клуба , административный штаб , медицинский штаб за эти годы. Впереди новый этап в карьере и жизни. Желаю @ufafc большого будущего, и чтобы игроки радовали болельщика , как можно чаще . Спасибо за все УФА . Увидимся на зелёных полях . Ваш #Круг 🟣💜 #впередуфа

Публикация от Круг 🔵 (@denzellofficial)

Круговой перешел в «Уфу» два года назад из «Зенита-2». В чемпионате-2019/20 Данил провел 12 матчей, сделав две голевые передачи. Всего на его счету 22 матча и три результативных паса за главную команду уфимского клуба.

источник: Instagram
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