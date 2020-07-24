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24 июля 18:33
автор: Виктор Шарафудинов

В «Уфе» прокомментировали вероятность ухода Евсеева в «Спартак»

Ранее в московском клубе получил работу бывший генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что главный тренер Вадим Евсеев продолжит работу с командой, хотя в будущем не исключено вероятность ухода бывшего полузащитника «Локомотива» в более богатый клуб.

«Довольны ли мы работой Евсеева? Тут однозначный ответ – да, – отметил Мурзагулов в интервью телекомпании «Новый Век». – Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось все сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание, даже когда «Уфа» играла не оптимальным составом, каждый игрок на своем участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери 2-3 футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, все не так – работает система.

Как я отношусь к слухам, что Газизов может забрать Евсеева в «Спартак»? Там же нет пока вакансий. Ну чисто теоретически, мне конечно, не хотелось бы, чтобы из «Уфы» одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но также у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может и за ее пределами. Его мысли и грани футбольного таланта смогут засверкать новыми красками, если ему дадут принципиально иной состав. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен. И мы, как обычно, обрадуемся. И вновь дадим шанс другому человеку, который не так давно работает главным тренером».

Евсеев тренирует «Уфе» с 27 марта прошлого года. В сезоне-2019/20 команда финишировала на девятом месте.

источник: «Новый век»
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