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24 июля 18:54
автор: Кирилл Трофименко

«Иртыш» будет проводить матчи ФНЛ в Подмосковье

Омский клуб будет играть на стадионе «Авангард» в Домодедове, который вмещает 5500 зрителей.

«Иртыш» из Омска начнет сезон ФНЛ в подмосковном Домодедове, пока домашняя арена команды — манеж «Красная звезда» — находится на реконструкции. После замены покрытия команда планирует вернуться в Омск.

«Изначально мы заявляли, что первые 5-6 домашних матчей планируется провести в Тюмени. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы изменили решение. В Тюмени, как и в Омске, соответствующие службы на данный момент не разрешают проводить мероприятия с массовым скоплением зрителей. Принято решение провести августовские домашние матчи в Подмосковье», — приводит ngs55.ru слова президента «Иртыша» Сергея Новикова.

Кроме клуба из Омска, свои матчи на стадионе «Авангард» будет проводить еще один новичок ФНЛ — московский «Велес».

В первом туре первенства ФНЛ-2020/21 «Иртыш» сыграет с «Енисеем» из Красноярска.

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