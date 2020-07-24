Юрген Клопп: «Ливерпуль» нельзя обвинять в высокомерии

Юрген Клопп прокомментировал обвинения Фрэнка Лэмпарда.

В среду 22 июля «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счетом 5:3 в чемпионате Англии. Тренеры двух команд повздорили, а затем Лэмпард заявил, что Клоппу и футболистам ливерпульской команды не стоит вести себя высокомерно после завоевания чемпионского титула.

«Нельзя обвинять меня и мою команду в том, что мы высокомерны, – цитирует слова Клоппа Goal.сom – Все совсем наоборот.

«Челси» были нужны очки, чтобы обеспечить себя место в Лиге чемпионов, и Фрэнк очень хотел нас обыграть. Я это уважаю.

Во время игры в запале можно сказать все, что угодно, но с финальным свистком все заканчивается, и после игры нужно вести себя более сдержанно. Нехорошо грубить после матча. Фрэнк должен усвоить это. Он молодой тренер, и у него предостаточно времени, чтобы научиться сдерживать эмоции».