Франка Де Бура уволили из «Атланты Юнайтед»

Клуб MLS «Атланта Юнайтед» объявила об увольнении 50-летнего голландца Франка Де Беру с поста с главного тренера. Вместе с ним команду покидают и его ассистенты Орландо Трастфуллл и Боб де Клерк.

О назначении нового тренера «Атланта Юнайтед» обещает объявить в ближайшее время.

Де Бур работал в штате Джорджия с декабря 2018 года, став преемником бывшего тренера «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.

В минувшем сезоне «Атланта» под руководством голландца добралась до финала Восточной конференции, в котором уступила «Торонто» со счетом 1:2.

Увольнению Де Бура предшествовали три поражения подряд на турнире MLS is Back.