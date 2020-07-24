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24 июля 22:44
автор: Виктор Шарафудинов

Франка Де Бура уволили из «Атланты Юнайтед»

В прошлом голландец тренировал «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».

Клуб MLS «Атланта Юнайтед» объявила об увольнении 50-летнего голландца Франка Де Беру с поста с главного тренера. Вместе с ним команду покидают и его ассистенты Орландо Трастфуллл и Боб де Клерк.

О назначении нового тренера «Атланта Юнайтед» обещает объявить в ближайшее время.
Де Бур работал в штате Джорджия с декабря 2018 года, став преемником бывшего тренера «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино.

В минувшем сезоне «Атланта» под руководством голландца добралась до финала Восточной конференции, в котором уступила «Торонто» со счетом 1:2.

Увольнению Де Бура предшествовали три поражения подряд на турнире MLS is Back.

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Франка Де Бура уволили из «Атланты Юнайтед»
В прошлом голландец тренировал «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».
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