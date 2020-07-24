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24 июля 23:49
автор: Виктор Шарафудинов

«Краковия» впервые в истории выиграла Кубок Польши, одолев в финале «Лехию»

Команда из Кракова одержала победу в дополнительное время.

Финал Кубка Польши «Краковия» (Краков) – «Лехия» (Гданьск) завершился со счетом 3:2.

По ходу основного времени «Лехия» дважды вела в счете после точных ударов Омрана Хайдари (21-я минута) и Патрика Липски (85-я). «Краковия» дважды отыгралась стараниями Пелле Ван Амерсфорта (65-я) и Давида Яблонского (88-я).

Победный гол краковской команды забил в дополнительное время на 117-й минуте Матеуш Вдовяк.

Стоит отметить, что с 79-й минуте «Лехия» играла вдесятером после удаления Марио Малочи.

«Краковия» никогда прежде не выигрывала Кубок Польши. Благодаря исторической победе команда, которая заняла седьмое место в чемпионате, получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
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