«Краковия» впервые в истории выиграла Кубок Польши, одолев в финале «Лехию»

Финал Кубка Польши «Краковия» (Краков) – «Лехия» (Гданьск) завершился со счетом 3:2.

По ходу основного времени «Лехия» дважды вела в счете после точных ударов Омрана Хайдари (21-я минута) и Патрика Липски (85-я). «Краковия» дважды отыгралась стараниями Пелле Ван Амерсфорта (65-я) и Давида Яблонского (88-я).

Победный гол краковской команды забил в дополнительное время на 117-й минуте Матеуш Вдовяк.

Стоит отметить, что с 79-й минуте «Лехия» играла вдесятером после удаления Марио Малочи.

«Краковия» никогда прежде не выигрывала Кубок Польши. Благодаря исторической победе команда, которая заняла седьмое место в чемпионате, получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.