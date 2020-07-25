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25 июля 00:36
автор: Виктор Шарафудинов

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Доннарумма парировал пенальти Малиновского

«Ювентус» выиграет скудетто в девятый раз подряд, если в воскресенье 26 июля на своем поле обыграет «Сампдорию».

Первый матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» – «Аталанта» завершился вничью 1:1.

На 15-й минуте турецкий полузащитник красно-черных Хакан Чалханоглу открыл счет прямым ударом со штрафного, но на 34-й колумбийский нападающий гостей Дуван Сапата восстановил равновесие, направив мяч в сетку с близкого расстояния.

Стоит отметить, что на 26-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Удар украинского полузащитника с «точки» парировал вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

«Аталанта» в данный момент занимает второе место в серии А, набрав 75 очков. У лидера чемпионата «Ювентуса» 80 очков, у миланского «Интера» – 73, а у «Лацио» – 72.

Если «Ювентус» в воскресенье обыграет дома «Сампдорию», то в девятый раз подряд станет чемпионом независимо от результатов конкурентов в оставшихся матчах.

«Милан», прервав серию из трех побед, находится на шестой строчке таблицы, имея 60 очков.

28 июля «Аталанта» сыграет на выезде с «Пармой», а «Милан» 29 июля встретится в Генуе с «Сампдорией».

источник: «Советский спорт»
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«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Доннарумма парировал пенальти Малиновского
«Ювентус» выиграет скудетто в девятый раз подряд, если в воскресенье 26 июля на своем поле обыграет «Сампдорию».
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