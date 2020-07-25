«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью. Доннарумма парировал пенальти Малиновского

Первый матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» – «Аталанта» завершился вничью 1:1.

На 15-й минуте турецкий полузащитник красно-черных Хакан Чалханоглу открыл счет прямым ударом со штрафного, но на 34-й колумбийский нападающий гостей Дуван Сапата восстановил равновесие, направив мяч в сетку с близкого расстояния.

Стоит отметить, что на 26-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Удар украинского полузащитника с «точки» парировал вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

«Аталанта» в данный момент занимает второе место в серии А, набрав 75 очков. У лидера чемпионата «Ювентуса» 80 очков, у миланского «Интера» – 73, а у «Лацио» – 72.

Если «Ювентус» в воскресенье обыграет дома «Сампдорию», то в девятый раз подряд станет чемпионом независимо от результатов конкурентов в оставшихся матчах.