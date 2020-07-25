Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро

Мадридская газета Marca сообщила о ближайших трансферных планах чемпиона Испании «Реала».

Королевский клуб не намерен совершать в нынешнем году дорогостоящие покупки и собирается устроить распродажу не нужных главному тренеру Зинедину Зидану футболистов, чтобы компенсировать убытки из-за паузы в соревнованиях и отсутствием возможности проводить домашние матчи с болельщиками вследствие пандемии коронавируса.

Всего «Реал» намерен в нынешнем году заработать на трансферном рынке 180 миллионов евро. Королевский клуб уже расстался с Ашрафом Хакими («Интер») и Хави Санчесом («Вальядолид»), что принесло в казну 43,5 млн.

Вдобавок выставлены на продажу Хамес Родригес и Гарет Бэйл, которые получают огромные зарплаты, не имея много игрового времени в команде Зидана.

Также в списке тех, кто может покинуть «Реал» оказались Оскар Родригес, Даниэль Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Браим Диас, Андрей Лунин, Серхио Регилон, Мартин Эдегор, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Даниэль Гомес и Хорхе де Фрутос.