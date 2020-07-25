Гол Уткина признан лучшим мячом РПЛ в июле

Гол полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в ворота «Зенита» (2:4) признан лучшим экспертами РПЛ в июле. При этом болельщики отдали менее 11% голосов за мяч хавбека.

В голосовании фанатов первое место занял гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в ворота «Тамбова» (2:0). Эксперты телеканала «Матч Премьер» назвали лучшим гол полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви в ворота тульского «Арсенала» (1:3).

Также на награду РПЛ претендовали нападающий «Спартака» Джордан Ларссон (гол «Тамбову»), полузащитники «Крыльев Советов» Денис Попович (гол «Арсеналу») и «Спартака» (гол «Ахмату»), а также форвард московского клуба Александр Соболев (тоже «Ахмату») и полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла («Ахмату»).