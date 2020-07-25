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25 июля 10:47
автор: Кирилл Трофименко

Бога может перейти в «Наполи» или «Марсель»

Ивуариец может перейти в один из этих клубов уже в следующем сезоне.

«Наполи» и «Марсель» заинтересованы в приобретении полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

Как сообщает Le10Sport, клуб из Неаполя уже сейчас готов выложить за 23-летнего ивуарийца 25 млн евро. «Марселю», в свою очередь, необходимо продать кого-то из своих игроков, чтобы появились деньги на трансферы.

По информации источника, неаполитанцы уже готовы предложить за 23-летнего ивуарийца 25 миллионов евро, в то время как «Марселю» нужно продать игроков, чтобы выделить деньги на трансферы.

В прошедшем сезоне Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей. Он забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: Le10sport.com
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