ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 12:49
автор: Виктор Шарафудинов

Юрген Клопп о возможном уходе Ловрена в «Зенит»: Пока ничего не решено

СМИ утверждают, что петербургский клуб готов заплатить за 31-летнего хорватского защитника от 8,5 до 12 миллионов евро.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный переход Деяна Ловрена в «Зенит», о котором неоднократно писали британские и итальянские СМИ.

«Пока ничего не решено, – цитирует Клоппа Evening Standard. – В таких ситуациях мы просто не говорим о таких вещах. Если мы не можем говорить о потенциальном уходе игрока, то нельзя говорить и о потенциальной замене. Если есть что сказать, то мы говорим. Но на данный момент сказать нечего».

В 2014 году «Ливерпуль» заплатил за хорвата 25,3 млн евро «Саутгемптону». В составе красных Ловрен стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне Деян сыграл в АПЛ лишь 10 матчей, отметившись одной результативной передачей, а также провел три встречи и забил один гол в Лиге чемпионов.

источник: Evening Standard
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новый сезон в России стартует 7 августаРой Джонс готов вернуться на ринг ради боя с ТайсономСтартовали продажи LADA NivaРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотровЛучшие моменты боя Емельяненко – Исмаилов (видео)
«Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»
В минувшем чемпионате 19-летний грузинский полузащитник забил три мяча и сделал пять результативных передач в 27 матчах.
25.07.2020 13:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА определился с трансферными планами на летнее окно
Москвичи намерены усилить три позиции в своем составе.
25.07.2020 13:22
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Игрок «ПСЖ» сорвал пресс-конференцию Тухеля после финала Кубка Франции
Защитник Преснель Кимпембе ворвался в зал и облил своего тренера шампанским.
25.07.2020 13:08
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Хави заразился коронавирусом
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании тренирует катарский «Аль-Садд».
25.07.2020 13:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрген Клопп о возможном уходе Ловрена в «Зенит»: Пока ничего не решено
СМИ утверждают, что петербургский клуб готов заплатить за 31-летнего хорватского защитника от 8,5 до 12 миллионов евро.
25.07.2020 12:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рома» заинтересовалась защитником «Челси»
Выступавший за «Интер» на правах аренды Виктор Мозес может перебраться в Рим.
25.07.2020 12:49
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
Футболистка юношеской сборной Азербайджана умерла от рака в 19 лет
Нино Гургенидзе год боролась со страшной болезнью.
25.07.2020 12:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Челси» претендует на защитника «Порту»
Алекс Теллес может в ближайшее время пополнить ряды лондонского клуба.
25.07.2020 12:35
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
«Зенит» и «Химки» выбрали форму на финал Кубка. На матче ждут 3 500 зрителей
Заключительная игра сезона начнется в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени.
25.07.2020 12:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Интер» хочет купить Рафинью у «Барселоны»
Миланцы готовы заплатить за 27-летнего бразильца 16 миллионов евро.
25.07.2020 12:06
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика