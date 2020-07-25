Юрген Клопп о возможном уходе Ловрена в «Зенит»: Пока ничего не решено

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный переход Деяна Ловрена в «Зенит», о котором неоднократно писали британские и итальянские СМИ.

«Пока ничего не решено, – цитирует Клоппа Evening Standard. – В таких ситуациях мы просто не говорим о таких вещах. Если мы не можем говорить о потенциальном уходе игрока, то нельзя говорить и о потенциальной замене. Если есть что сказать, то мы говорим. Но на данный момент сказать нечего».

В 2014 году «Ливерпуль» заплатил за хорвата 25,3 млн евро «Саутгемптону». В составе красных Ловрен стал победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне Деян сыграл в АПЛ лишь 10 матчей, отметившись одной результативной передачей, а также провел три встречи и забил один гол в Лиге чемпионов.