«Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»

Казанский «Рубин» отказался продавать в московский «Спартак» Хвичу Кварацхелию.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники в «Рубине» и в окружении футболиста.

Во время матча 30-го тура чемпионата России «Спартак» – «Рубин» (2:1) генеральные директоры двух клубов РПЛ Шамиль Газизов и Рустем Сайманов обсудили возможность перехода грузинского полузащитника. Сайманов ответил Газизову, что «Рубин» пока не планирует расставаться с Кварацхелией.

«В клубе не хотят усиливать конкурентов, поэтому его продажа в российский клуб маловероятна на данный момент», – сообщил РБК анонимный собеседник в «Рубине».

Кварацхелия перешел в казанский клуб прошлым летом на правах свободного агента, после того как московский «Локомотив» отказался заключать полноценный контракт с футболистом, который играл за железнодорожников во второй половине сезона-2018/19 на правах аренды из грузинского «Рустави».