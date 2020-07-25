«Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» могут купить Юмтити

Лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», а также ливерпульский «Эвертон» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз не планирует уходить уже в это летнее трансферное окно, но каталонцы могут рассмотреть вариант с его арендой, в которую могут включить опцию выкупа.

Кроме английских клубов, к Юмтити присматриваются и французские «Марсель», «Лион» и «Ренн», но их финансовые возможности не так велики.

«Барселона» хочет продать игрока из-за его высокой зарплаты. Ведь взят курс на разгрузку платежной ведомости. Юмтити же, у которого контракт действует до 2023-го года, отказывается уходить. В прошедшем сезоне он провел 18 матчей за «Барсу».