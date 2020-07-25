Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

Официальный сайт ЦСКА сообщил, что совет директоров московского клуба подвел итоги сезона-2019/20.

Были рассмотрены спортивные итоги, а также экономические показатели деятельности клуба.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА:

«Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23.

Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба».