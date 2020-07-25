«Галатасарай» поборется с «Фиорентиной» за переход Манджукича

Испанская газета AS сообщает, что стамбульский «Галатасарай» заинтересован в переходе бывшего нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Агенты 34-летнего хорватского футболиста ведут переговоры с «Фиорентиной», однако «Галатасарай» намерен вступить в борьбу за переход Марио, предложив тому зарплату в 4 миллиона евро за сезон.

Но прежде стамбульскому клубу для начала нужно освободить зарплатную ведомость, и для этого необходимо расстаться с 34-летнем колумбийцем Радамелем Фалькао.

Ранее итальянская пресса сообщала, что интерес к Манджукичу проявляет и миланский «Интер». Сине-черные рассматривают хорвата в качестве дублера Ромелу Лукаку.

За «Аль-Духаиль» Марио сыграл семь матчей, забив один гол. Он присоединился к катарской команде в январе нынешнего года после расставания с «Ювентусом».