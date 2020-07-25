ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 17:38
автор: Виктор Шарафудинов

«Галатасарай» поборется с «Фиорентиной» за переход Манджукича

Хорватский нападающий получил статус свободного агента после расставания с катарским «Аль-Духаилем».

Испанская газета AS сообщает, что стамбульский «Галатасарай» заинтересован в переходе бывшего нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Агенты 34-летнего хорватского футболиста ведут переговоры с «Фиорентиной», однако «Галатасарай» намерен вступить в борьбу за переход Марио, предложив тому зарплату в 4 миллиона евро за сезон.

Но прежде стамбульскому клубу для начала нужно освободить зарплатную ведомость, и для этого необходимо расстаться с 34-летнем колумбийцем Радамелем Фалькао.

Ранее итальянская пресса сообщала, что интерес к Манджукичу проявляет и миланский «Интер». Сине-черные рассматривают хорвата в качестве дублера Ромелу Лукаку.

За «Аль-Духаиль» Марио сыграл семь матчей, забив один гол. Он присоединился к катарской команде в январе нынешнего года после расставания с «Ювентусом».

источник: AS
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Тихонов открывает футбольную школу в ДолгопрудномПередышка. Экспресс-итоги завершившегося чемпионата РПЛПод Анапой перевернулся УАЗ с туристамиРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаЕмельяненко прокомментировал поражение от ИсмаиловаРумынка, о которой мечтает весь мир
Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза памятнику Лобановского (фото)
Болельщики негативно восприняли назначение Мирчи Луческу на должность главного тренера бело-голубых.
25.07.2020 18:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Галатасарай» поборется с «Фиорентиной» за переход Манджукича
Хорватский нападающий получил статус свободного агента после расставания с катарским «Аль-Духаилем».
25.07.2020 17:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Обследование не выявило у Мбаппе перелома
Нападающий «Пари Сен-Жермен» получил травму во вчерашнем финале Кубка Франции.
25.07.2020 16:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего молодого футболиста минувшего сезона ФНЛ Руденко
В 25 матчах первого дивизиона 21-летний нападающий забил 14 мячей, сделав три голевые передачи.
25.07.2020 16:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона
Армейцы финишировали на четвертом месте в РПЛ и осенью выступят в Лиге Европы.
25.07.2020 16:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» и «Химки» объявили составы на финал Кубка России
Матч в Екатеринбурге начнется в 17:00 по московскому времени.
25.07.2020 15:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Интер» собирается оформить переход Месси в 2021 году
Следующим летом у аргентинского нападающего закончится контракт с «Барселоной».
25.07.2020 15:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Фенербахче» ведет с «Локомотивом» переговоры о переходе Смолова
Вторую часть сезона-2019/20 Федор провел в испанской «Сельте» на правах аренды.
25.07.2020 14:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Турнир за выживание в чемпионате Чехии не доиграли из-за коронавируса. Лигу расширят до 18 команд
Всю команду клуба «Опава» отправили на карантин из-за заражения одного футболиста.
25.07.2020 14:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» могут купить Юмтити
Английские клубы активно интересуются защитником «Барселоны».
25.07.2020 13:58
Футбол
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика