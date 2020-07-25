Илья Лантратов: В раздевалке «Химок» не было никаких слез и истерик

- Не сказал бы, что эмоции негативные - играли более чем достойно. Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик. Чувство неудовлетворения есть. Обидно, но негативных эмоций нет, - приводит слова Лантратова ТАСС.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти.