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26 июля 00:00

Кирилл Новиков: Всех поздравляю с возвращением в еврокубки

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возвращение московской команды в еврокубки.

«Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы», - написал Новиков в инстаграме.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.

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Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)

источник: Instagram
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