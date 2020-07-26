Кирилл Новиков: Всех поздравляю с возвращением в еврокубки

«Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы», - написал Новиков в инстаграме.
Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.
Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.
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Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)
источник: Instagram