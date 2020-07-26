Кирилл Новиков: Всех поздравляю с возвращением в еврокубки

«Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы», - написал Новиков в инстаграме.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

Отметим, что благодаря победе «Зенита» в Кубке России, «Динамо» получило путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы. Московская команда начнет выступление в еврокубке со второго отборочного раунда.