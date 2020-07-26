Симоне Индзаги: «Лацио» достиг главной цели - финиша в четверке лучших

- Нам предстоит тяжелая игра против «Вероны», которая хорошо выступила в этом сезоне. Постараемся добиться положительного результат, не оглядываясь на ситуацию в таблице. Мы достигли нашей главной цели - финиша в четверке лучших. Осталось еще три тура, поэтому мы должны завершить чемпионат как можно лучше, - цитирует Индзаги Football Italia.

Добавим, что встреча состоится завтра и начнется в 20:30 по московскому времени. На данный момент «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, уступая идущему вторым в чемпионате «Интеру» четыре очка и занимающей третью строчку «Аталанте» - три.