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26 июля 00:19

Симоне Индзаги: «Лацио» достиг главной цели - финиша в четверке лучших

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 36-го тура чемпионата Италии с «Вероной».

- Нам предстоит тяжелая игра против «Вероны», которая хорошо выступила в этом сезоне. Постараемся добиться положительного результат, не оглядываясь на ситуацию в таблице. Мы достигли нашей главной цели - финиша в четверке лучших. Осталось еще три тура, поэтому мы должны завершить чемпионат как можно лучше, - цитирует Индзаги Football Italia.

Добавим, что встреча состоится завтра и начнется в 20:30 по московскому времени. На данный момент «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, уступая идущему вторым в чемпионате «Интеру» четыре очка и занимающей третью строчку «Аталанте» - три.

источник: Football Italia
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