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26 июля 07:09
автор: Юрий Нечаев

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» находится под угрозой срыва

Правительство Великобритании ужесточило меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал», запланированная на 7 августа, находится под угрозой.

В последнюю неделю в Испании наметился рост заболевших коронавирусом. В связи с этим, правительство Великобритании вчера, 25 июля, объявило о введении двухнедельного карантина для пребывающих из этой страны.

Как сообщает As, сегодня, 26 июля, руководство УЕФА планирует провести переговоры с правительством Британии для решения данной проблемы.

Напомним, первая встреча между командами, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

источник: AS
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