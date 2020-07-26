Микель Артета: Сейчас в «Арсенале» нет атакующих полузащитников уровня Аршавина и Мхитаряна

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что на позиции атакующих полузащитников в клубе играют недостаточно сильные футболисты.

«Вспомните, какие игроки в «Арсенале» выступали раньше на позиции Гендузи и Озила. Там играли Касорла, Росицки, Аршавин, Ремзи, Мхитарян и Уилшир. Таких футболистов сейчас нет в клубе», - цитирует Артету Sky Sports.

Сегодня в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии, «Арсенал» на своем поле примет «Уотфорд». Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Добавим, что 1 августа в финале Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Челси».