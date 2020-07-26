Андрей Лунин: Каждый день представляю себя в футболке «Реала»

Украинский голкипер Андрей Лунин заявил, что хотел бы следующий сезон провести в «Реале» и готов к конкуренции с Тибо Куртуа.

«За эти полгода мне нужно было проявить себя. Я старался улучшать все аспекты игры, в том числе разговор, подсказ. Я работал для того, чтобы вернуться в «Реал». Если честно, каждый день представляю себя в футболке «Реала».

Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать», — цитирует Лунина football.ua.

Напомним, Лунин, который является игроком мадридского клуба с 2018 года, минувший сезон провел в аренде в «Овьедо». В 19 сыгранных матчах вратарь пропустил 18 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Реала» довольно прогрессом украинца и в следующем сезоне планирует сделать его главным сменщиком Куртуа.