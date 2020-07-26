Павел Погребняк: Вопрос о моем будущем остается открытым

Нападающий Павел Погребняк сообщил о том, что пока еще не принял окончательного решения о своем будущем.

«В плане физических кондиций сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть еще остается. Но, в то же время, я понимаю, что мне уже 36 лет. Вопрос открыт, я не могу сказать, что я завершил карьеру. У меня были мысли, что или «Урал», или потом нигде. Возможно, что этот клуб будет последним в моей карьере», - рассказал Погребняк в интервью пресс-службе РГУФКСМиТ.

Напомним, нападающий стал игроком «Урала» в 2018 году. Всего за клуб он провел 33 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

В России Погребняк поиграл за такие команды, как «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Тосно» и др.

В составе «Зенита» он выигрывал чемпионат России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России, а в составе «Тосно» - Кубок страны.