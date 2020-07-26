Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» собирается обыграть «Лестер», несмотря на то, что нас устроит ничья

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча 38-го тура чемпионата Англии против «Лестера».

«Мы с нетерпением ждем предстоящий матч. У нас есть хороший шанс оказаться в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Мы должны выйти и показать футбол высокого уровня, который обеспечит нам нужный итог. «МЮ» должен доминировать в этом матче и не собирается менять подход к игре, несмотря на то, что теоретически нас устроит ничья. Мы постараемся выиграть этот матч», - цитирует норвежца пресс-служба клуба.

Напомним, на две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лестер». Перед заключительным туром «МЮ» занимает третье место в турнирной таблице с 63 очками. У «Челси» столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей. Лондонцы – четвертые. «Лестер», который сегодня на своем поле примет «Юнайтед», расположился на пятой позиции с 62 очками.

Добавим, что «Челси» дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

Все встречи тура начнутся в 18:00 по московскому времени.