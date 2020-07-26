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26 июля 12:15
автор: Юрий Нечаев

Сергей Семак: «Зенит» в ноябре сделал задел в чемпионате и здорово выступил после перерыва

Клуб из Санкт-Петербурга оформил золотой дубль.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, за счет чего его команда смогла выиграть чемпионат страны.

«В начале сезона многие тренеры команд РПЛ говорили, что большого разрыва между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром» нет — по составу и по игре. В ноябре мы сделали задел и здорово выступили после перерыва. Эти два отрезка позволили нам выиграть чемпионат», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России, опередив ближайших преследователей, столичный «Локомотив» и «Краснодар», на 15 очков.

Вчера, 25 июля, сине-бело-голубые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Химки» со счетом 1:0.

источник: ФК «Зенит»
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