Джефферсон Фарфан: Я чувствую, что еще могу приносить пользу на футбольном поле

Нападающий Джефферсон Фарфан заявил, что пока не готов завершить карьеру.

«Я чувствую, что еще могу приносить пользу на футбольном поле. Настроен позитивно. Жду нового вызова в карьере», — цитирует Фарфана Libero.

Напомним, перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб 35-летний нападающий провел 69 матчей, забил 25 голов и сделал 12 результативных передач.

Из-за травмы колена, полученной в сентябре 2019 года, Фарфан пропустил почти целый год. Нападающий принял участие в двух матча «Локо» в июле и забил один гол.