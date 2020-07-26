Юран 29 июля обсудит усиление «Химок» с министром спорта Московской области

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о том, когда решится вопрос по поводу усиления состава «Химок».

«В понедельник будет совещание с руководством клуба, но, скорее, оно будет предварительным, – рассказал Терюшков в интервью ТАСС. – По составу же мы будем с Юраном обсуждать вопрос в среду».

А вот, что заявил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов:

«Понимание по составу на новый сезон есть, есть база игроков. Завтра с тренерским штабом будем определяться – наверное, какие-то новые игроки будут, но они не должны быть слабее наших, которые доказали, что спокойно могут играть в премьер-лиге».

Сергей Юран тренирует «Химки» с января нынешнего года. Вчера команда в финале Кубка России уступила «Зениту» со счетом 0:1.