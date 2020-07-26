«Сити» и «Реал» смогут провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Британская газета The Guardian сообщает, что «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» все-таки смогут 7 августа провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере на стадионе «Этихад».

Вчера 25 июля правительство Соединенного Королевства приняло постановление, что все лица, прибывающие на территорию Великобритании из Испании, обязаны проходить 14-дневный карантин из-за новой вспышки пандемии коронавируса. Для «Реала», впрочем, будет сделано исключение.

О возможности смягчения карантинных норм для спортивных команд и съемочных групп кино ранее заявил секретарь Министерства культуры Великобритании Оливер Дауден.

В феврале «Реал» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответный матч запланирован на 7 августа.