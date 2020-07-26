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26 июля 15:38
автор: Виктор Шарафудинов

Матвеева назначат на должность главного тренера «Урала»

19 июля екатеринбургский клуб уволил Дмитрия Парфенова.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что новым главным тренером команды будет назначен Юрий Матвеев, ранее работавший с «Уралом-2».

19 июля после домашнего поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3) из екатеринбургского клуба был уволен Дмитрий Парфенов. К заключительному матчу чемпионата против «Локомотива» (0:1 дома, 22 июля) команду готовил 53-летний Матвеев.

Вот, что заявил Иванов в интервью ТАСС:

«Матвеев будет главным тренером «Урала».

В чемпионате России команда финишировала на 11-м месте.

Матвеев работает в екатеринбургском клубе на различных должностях с 2008 года. Он уже занимал должность главного тренера команды с июня по декабрь 2011-го.

Новый сезон в РПЛ должен стартовать 8 августа.

источник: ТАСС
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