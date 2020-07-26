Матвеева назначат на должность главного тренера «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что новым главным тренером команды будет назначен Юрий Матвеев, ранее работавший с «Уралом-2».

19 июля после домашнего поражения от «Химок» в полуфинале Кубка России (1:3) из екатеринбургского клуба был уволен Дмитрий Парфенов. К заключительному матчу чемпионата против «Локомотива» (0:1 дома, 22 июля) команду готовил 53-летний Матвеев.

Вот, что заявил Иванов в интервью ТАСС:

«Матвеев будет главным тренером «Урала».

В чемпионате России команда финишировала на 11-м месте.