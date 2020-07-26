The Sun включила Жиркова в число худших победителей чемпионата Англии

Британская газета The Sun составила символическую сборную худших футболистов, становившихся чемпионами АПЛ.

Среди 11 игроков оказался футболист сборной России Юрий Жирков, выступавший за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 годы. Жиркова журналисты The Sun определил на левый фланг полузащиты.

Вот, что сказано в статье британской газеты:

«Русский футболист был подписан «Челси» с большим воодушевлением в 2009 году за 18 миллионов фунтов. Утверждалось, что он может одинаково успешно играть на левом фланге и в обороне, и в полузащите.

Однако у Жиркова так ничего и не получилось на «Стэмфорд Бридж». Он проигрывал конкуренцию Эшли Коулу и Флорану Малуда, постоянно получая травмы колена.