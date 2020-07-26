The Sun включила Жиркова в число худших победителей чемпионата Англии

Британская газета The Sun составила символическую сборную худших футболистов, становившихся чемпионами АПЛ.
Среди 11 игроков оказался футболист сборной России Юрий Жирков, выступавший за лондонский «Челси» с 2009 по 2011 годы. Жиркова журналисты The Sun определил на левый фланг полузащиты.
Вот, что сказано в статье британской газеты:
«Русский футболист был подписан «Челси» с большим воодушевлением в 2009 году за 18 миллионов фунтов. Утверждалось, что он может одинаково успешно играть на левом фланге и в обороне, и в полузащите.
Однако у Жиркова так ничего и не получилось на «Стэмфорд Бридж». Он проигрывал конкуренцию Эшли Коулу и Флорану Малуда, постоянно получая травмы колена.
Его легко забываемое пребывание в западном Лондоне подошло к концу в 2011 году с продажей в «Анжи» по инициативе Андре Виллаша-Боаша.
Примечательно, что в 36 лет он по-прежнему выступает за сборную России, играя на местном уровне за «Зенит».
В чемпионском для «Челси» сезоне-2009/10 Жирков сыграл за команду Карло Анчелотти 17 матчей в АПЛ, сделав четыре результативные передачи.
Вот как выглядит «ужасная чемпионская команда» The Sun полностью:
Вратарь: Костел Пантилимон («Манчестер Сити», 2013/14).
Защитники: Жозе Бозингва («Челси», 2009/10), Паскаль Сиган («Арсенал», 2003/04), Игорь Степанов («Арсенал», 2001/02). Александер Бюттнер («Манчестер Юнайтед», 2012/13).
Полузащитники: Хуан Куадрадо («Челси», 2014/15), Даррон Гибсон («Манчестер Юнайтед», 2010/11), Джек Родуэлл («Манчестер Сити», 2013/14), Юрий Жирков («Челси», 2009/10).
Нападающие: Матея Кежман («Челси», 2004/05), Жереми Альядьер («Арсенал», 2003/04).