«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч, в котором разыграют место в Лиге чемпионов

Футбольные клубы «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 38-го тура чемпионата Англии.
«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Морган, Эванс, Олбрайтон, Чаудри, Ндиди, Тилеманс, Томас, Ихеаначо, Варди.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Погба, Матич, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.
Перед последним туром «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, набрав 63 очка и по разнице забитых и пропущенных мячей опережая «Челси».
«Лестер» идет на пятой строчке, имея 62 очка.