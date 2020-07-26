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26 июля 17:30
автор: Виктор Шарафудинов

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч, в котором разыграют место в Лиге чемпионов

Манкунианцам достаточно сыграть вничью, чтобы финишировать в первой четверке АПЛ.

Футбольные клубы «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 38-го тура чемпионата Англии.

«Лестер»: Шмейхель, Джастин, Морган, Эванс, Олбрайтон, Чаудри, Ндиди, Тилеманс, Томас, Ихеаначо, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Погба, Матич, Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

Перед последним туром «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, набрав 63 очка и по разнице забитых и пропущенных мячей опережая «Челси».

«Лестер» идет на пятой строчке, имея 62 очка.

«Челси» в параллельной встрече примет «Вулверхэмптон».

Четыре лучших команды АПЛ получают путевки в групповой стадии Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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