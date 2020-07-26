«Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромило «Энергетик-БГУ»

В белорусской высшей лиге «Энергетик-БГУ» на своем поле уступил «Торпедо-БелАЗ» с результатом 1:4.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте стараниями Дмитрия Гирса, но затем пропустили четыре мяча. Кирилл Премудров оформил дубль, забив с игры на 42-й минуте и с пенальти на 48-й. Далее отличились Михаил Афанасьев (65-я) и Никита Николаевич (81-я).

С 47-й минуты «Энергетик» играл вдесятером. Прямую красную карточку получил защитник Евгений Юдчиц.

«Торпедо» поднялось на пятое место, набрав 30 очков. У минского «Динамо» столько же, но столичная команда находится выше по личным встречам.

«Энергетик-БГУ» опустился на шестую строчку, оставшись с 29 очками.