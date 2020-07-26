«Ювентус» собирается досрочно разорвать контракт с Хедирой

Football Italia сообщает, что туринский «Ювентус» собирается досрочно разорвать контракт с полузащитником сборной Германии Сами Хедирой.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года, и в нем прописана возможность продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Хедира сыграл за «Ювентус» лишь 12 матчей в серии А и 18 игр с учетом всех турниров. Сами сначала долго восстанавливался после повреждения колена, а концовку сезона пропускает из-за разрыва приводящей мышцы бедра.

Чемпион мира 2014 года перешел в туринский клуб в 2015-м из мадридского «Реала» в качестве свободного агента.