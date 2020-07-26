Вадим Храповицкий: Если Кокорин пойдет в «Спартак», то никакого уважения к нему не будет

- «Зениту» надо решать вопрос с Кокориным, а то складывается такое впечатление, что он клубу не нужен. У нас по сути два нападающих – Артем Дзюба и Сердар Азмун на сегодня, а мы собираемся играть в Лиге чемпионов.

А по поводу «Спартака» - не понимаю, зачем сюда лезет Леонид Федун. Пускай у себя там разбирается. Если Кокорин пойдет в «Спартак», то никакого уважения к нему не будет, - цитирует Храповицкого «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что московский клуб в ближайшее время намерен сделать выгодное предложение 29-летнему нападающему.

Добавим, что в десяти матчах текущего чемпионата за «Сочи» форвард забил семь мячей и сделал три голевые передачи.