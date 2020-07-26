Основной состав «Зенита» ушел в отпуск

Как сообщает пресс-служба клуба, планируется, что команда вновь соберется в тренировочном центре в пятницу, 31 июля, и начнет подготовку к матчу за Суперкубок России.

Напомним, что в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге состоялся финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Победу в этой встрече со счетом 1:0 одержала команда из Санкт-Петербурга.

Следующий матч «Зенит» должен провести 7 августа. На эту дату запланирован матч за Суперкубок России. Соперником команды Семака станет «Локомотив».